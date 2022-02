Lau Som sofre com doença degenerativa e família pede ajuda para custear tratamento

Wenceslau sofre de Esclerose Lateral Amiotrofica (ELA), doença que afeta o sistema nervoso

Da Redação

Uma das vozes mais conhecidas de Botucatu pede ajuda. Há algumas semanas, o tradicional anúncio de falecimentos em sistema de alto falante não é mais de Wenceslau Pinto Filho, o Lau Som.

Nesta segunda-feira, 28 de fevereiro, sua família revelou o motivo e pediu ajuda: Lau sofre de Esclerose Lateral Amiotrofica (ELA), doença que afeta o sistema nervoso e enfraquece os músculos e funções físicas. De causa desconhecida, afeta primeiro o cérebro e não possui cura, apenas tratamento para oferecer qualidade de vida ao enfermo.

A ELA é uma das principais doenças neurodegenerativas ao lado das doenças de Parkinson e Alzheimer. A idade é o fator preditor mais importante para a sua ocorrência, sendo mais prevalente nos pacientes entre 55 e 75 anos de idade.

Mensagem publicada em uma rede social pela filha de Lau, Alessandra Oliveira, pede ajuda para recursos que possam ajudar no custeio do tratamento. Ele já é acompanhado por equipes do Hospital das Clínicas, mas necessita de tratamento contínuo e a esposa de Lau, já com idade, estaria doente. O objetivo é internar o pai em uma casa de repouso.

“Estamos cuidando em casa , mas a doença está evoluindo rapidamente e já não estamos sabendo lidar e precisamos de um lugar adequado e com profissionais especializados.

Ele faz acompanhamento na Unesp mas precisamos de um lugar. Além disso minha mãe está muito doente com toda a situação, e ela tbm tem comorbidades e não está mais suportando o peso da doença dele.”

A família de Lau disponibiliza o PIX CPF: 110.547.468-26. Banco Mercantil do Brasil. Para qualquer informação, o telefone de Alessandra é (14) 996242822.