Pardinho terá “peneira” para jogadores; evento contará com observador do São Paulo Futebol Clube

Seleção ocorrerá Estadio Municipal Oscar Ezequiel Canindé, em Pardinho

Da Redação

No próximo dia 18 de março, o Pardinhense Futebol Clube promoverá seleção de jogadores nascidos entre 2007 e 2012. A peneira ocorrerá Estadio Municipal Oscar Ezequiel Canindé, em Pardinho.

A seletiva contará com a presença do observador de jogadores do São Paulo Futebol Clube, Edvaldo Marques, o Palhinha.

Objetivo é selecionar jogadores para o Pardinhense Futebol Clube e também monitorar potenciais atletas para as categorias de base do São Paulo, em Cotia.

A inscrição será 1 quilo de alimento não-perecível. Será obrigatória a apresentação de RG original, atestado médico e o uso de máscara. Deve-se também usar camisa preta, calção e meias pretas, bem como chuteiras.

Informações podem ser obtidas pelo telefone (14) 93760-3739.