São Manuel: abastecimento de água prejudicado após furto em Estação da Sabesp

Normalização do fornecimento de água deve ocorrer de forma gradual

Da Redação

A Sabesp informa que, devido a ação de vandalismo na madrugada desta segunda-feira (28) com furto de cabos e inversores, danificando os painéis de energização da Estação Elevatória de Água Bruta da captação do Ribeirão Paraíso, localizada na Estrada Vicinal Nilo Lisboa Chavasco, em São Manuel, o fornecimento de água pode ficar prejudicado no município.

Equipes da Sabesp estão trabalhando para solucionar a situação e restaurar a energia o mais breve possível, para que o sistema volte a operar com abastecimento contínuo.

A normalização do fornecimento de água deve ocorrer de forma gradual tão logo o sistema volte a operar.

Por isso, a Companhia orienta a todos o uso consciente da água. Imóveis com caixa-d’água domiciliar com reservação para 24 horas, como prevêem as normas técnicas, não devem sentir a intermitência.

Casos de emergência serão atendidos pela Central de Atendimento ao Cliente, pelo telefone 0800 055 0195, que funciona 24 horas e a ligação é gratuita. Os clientes também podem acessar a agência virtual no site www.sabesp.com.br