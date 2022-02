São Manuel oferece mais de 140 vagas de trabalho; confira:

Para se candidatar às vagas ou participar das entrevistas, o interessado deve levar currículo no PAT

Da Redação

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de São Manuel divulgou 142 novas oportunidades de emprego disponíveis no município. Lembrando que as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento.

Para se candidatar às vagas ou participar das entrevistas, o interessado deve levar currículo no PAT junto com o RG e CPF, na Rua Epitácio Pessoa, nº 1.100, Centro.

São 100 vagas para a função de Motorista de Tritrem, 40 para motorista canavieiro, além de uma para estagiário da Prefeitura de São Manuel. Completa as vagas a oportunidade para motorista de entrega de mercadorias.

Confira a descrição das oportunidades:

MOTORISTA DE TRITREM: OS CANDIDATOS PODEM SER DO SEXO MASCULINO OU FEMININO (MÍNIMO 18 ANOS), PRECISA TER EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL, PRECISAM COMPROVAR EM CTPS (MÍNIMO 01 ANO), DEVEM TER ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO, PRECISA TER CNH “E”, PRECISAM RESIDIR: EM SÃO MANUEL, LENÇÓIS PAULISTA OU AGUDOS. PARA SE CANDIDATAR, OS CANDIDATOS DEVEM ENVIAR SEUS CURRÍCULOS ATRAVÉS DO WHATSAPP DO RH: (14) 99714-2016.

ESTAGIÁRIO PREFEITURA DE SÃO MANUEL: OS CANDIDATOS PODEM SER DO SEXO MASCULINO OU FEMININO (MÍNIMO 18 ANOS), NÃO PRECISA TER EXPERIÊNCIA, PRECISA ESTAR CURSANDO PEDAGOGIA OU ENSINO MÉDIO (EJA), JORNADA DE 30 HORAS SEMANAIS/150 MENSAIS, OS CANDIDATOS DEVEM LEVAR O CURRÍCULO NO DEPARTAMENTO PESSOAL DA PREFEITURA DE SÃO MANUEL LOCALIZADA NA RUA DR. JULIO DE FARIA Nº518 CENTRO – PRÉDIO MUNICIPAL OU PELO EMAIL: rh@saomanuel.sp.gov.br

MOTORISTA ENTREGADOR (782310) FABOR: OS CANDIDATOS DEVEM SER DO SEXO MASCULINO (MÍNIMO 22 ANOS), PRECISA TER EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL, PRECISAM COMPROVAR EM CTPS (MÍNIMO 06 MESES), DEVEM TER ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO, PRECISA TER CNH “B”, PRECISAM RESIDIR EM SÃO MANUEL. PARA SE CANDIDATAR, OS CANDIDATOS DEVEM TRAZER O CURRÍCULO NO PAT DE SÃO MANUEL, COM CPF E RG, MAIS CARTEIRA DE VACINA DO COVID-19, COM AS DUAS DOSES COMPLETAS.