Últimos dias para inscrições no programa de especialização em Software da Embraer

A Embraer encerra, no dia 2 de março, o processo seletivo para as 35 vagas do Programa de Especialização em Software (PES). São elegíveis profissionais da área de exatas de todo o Brasil que sejam formados entre os anos de 2016 e 2021. As inscrições podem ser realizadas pelo site www.embraer.com/br/pt/pes . A iniciativa é realizada em parceria com o Centro de Informática (CIn) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

O programa busca acelerar a capacitação de especialistas em uma das áreas de maior crescimento no mercado de trabalho global e que queiram atuar no setor aeroespacial. Ao término da especialização, os selecionados receberão o diploma de lato sensu da universidade e a oportunidade de trabalhar na Embraer com desenvolvimento de tecnologias.

A grade curricular tem duração de nove meses e os candidatos poderão optar pela especialização em “software embarcado” ou “ciência de dados” no ato da inscrição. O programa é dividido em três módulos de aulas online, com disciplinas teóricas e desenvolvimento do projeto final.