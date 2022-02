Vereador propõe avião em praça para homenagear fundador da Neiva

Da Redação

Botucatu possui forte atuação no setor aeronáutico brasileiro. Na década de 1950, a cidade abrigou uma das mais importantes empresas do segmento: a Indústria Aeronáutica Neiva.

Fundada por José Carlos de Barros Neiva como Sociedade Construtora Aeronáutica Neiva, no Rio de Janeiro, em 12 de outubro de 1954, foi transferida para Botucatu, onde fabricou inicialmente planadores, além de inúmeros aviões de treinamento Paulistinha.

Com o objetivo de homenagear e preservar a história, o vereador Lelo Pagani (PSDB) apresentou um requerimento solicitando ao Quarto Comando Aéreo Regional (IV COMAR), a doação para Botucatu de um avião T-25, T-27 ou outro modelo que não tenha mais utilidade para a Força Aérea Brasileira. De acordo com o vereador, o modelo deve ser fixado em um pedestal em praça pública que deve receber o nome de José Carlos Neiva, servindo, inclusive, como ponto turístico.

“Essa seria uma bela homenagem para a nossa cidade, berço da Indústria Aeronáutica Brasileira e também ao Sr. José Carlos Neiva, fundador da Neiva (atualmente EMBRAER), fabricante do avião T-25. Além disso, é uma maneira de mantermos a história preservada e tornar o local em mais um ponto turístico do município”, declara Pagani. “Uma homenagem parecida foi feita na cidade de Tubarão, em Santa Catarina, utilizando um modelo Neiva T25 Universal. Seria também para Botucatu um belo tributo”, complementa o parlamentar.

Trajetória

A trajetória da Neiva começou com a fabricação de planadores. Em sua nova sede, em Botucatu, a empresa passou a fabricar o conhecido avião de treinamento, o Paulistinha, ao adquirir seus direitos de produção da antiga Companhia Aeronáutica Paulista.

No final da década de 1960, a companhia desenvolveu a produção do avião de treinamento militar T-25 Universal, usado até hoje na formação de pilotos da Força Aérea Brasileira (FAB). O primeiro T-25 foi entregue em 1971.

Em 1975, a Neiva iniciou sua parceria com a Embraer, na época ainda uma empresa de controle estatal.

Nos anos 1980, a Embraer adquiriu o controle integral da Neiva e, na década seguinte, transferiu para Botucatu as linhas de montagem do avião-agrícola Ipanema e do turbo-hélice de passageiros EMB-120 Brasília.

Em 2017, a Embraer inaugurou na unidade de Botucatu um busto de José Carlos Neiva como homenagem a um dos pioneiros do setor aeronáutico brasileiro.