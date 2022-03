Botucatu lidera aplicação de vacinas contra a Covid-19; Estado contabiliza 100 milhões de doses

Cidade está com 100,6% da população imunizada

Da Redação

Botucatu lidera o ranking paulista de vacinas aplicadas contra a Covid-19. A informação consta em um levantamento divulgado nesta quinta-feira, 2 de março, pela Secretaria de Estado da Saúde.

Cidade está com 100,6% da população imunizada. Devido a problemas na plataforma VacinaJa, não é possível obter a quantidade exata das doses aplicadas.

Considerando os 10 municípios que mais aplicaram doses, segundo o quantitativo distribuído, estão pela ordem, respectivamente: 1) Botucatu; 2) Parisi; 3) Narandiba; 4) Poloni; 5) Marinópolis; 6) Alfredo Marcondes; 7) Álvaro de Carvalho; 8) Estrela do Norte; 9) Gabriel Monteiro e 10) Ilha Comprida.

Já o Estado de São Paulo ultrapassou nesta quarta-feira (2) a marca de 100 milhões de doses de vacina contra Covid-19 aplicadas. Com 82,4% da população vacinada, o estado é líder em vacinação no Brasil, superando também os números de muitos países, como, por exemplo, Japão (79,53%), Itália (78,7%), França (77,56%), Alemanha (74,79%), Reino Unido (71,86%) e EUA (64,72%), quando comparada a população imunizada.

Em países com população igual ou maior do que a de SP, o Estado fica atrás apenas da Coreia do Sul (86,48%), China (85,48%) e Espanha (83,52%), segundo estatísticas do site Our World in Data.

“Os índices de vacinação em São Paulo seguem avançando graças a parceria com os 645 municípios. Os profissionais da saúde fizeram a diferença e, juntos, temos feito a maior campanha de vacinação da história”, destaca Regiane de Paula, Coordenadora do Plano Estadual de Imunização (PEI).

Entre os elegíveis para receber as doses, ou seja, todos acima de 5 anos de idade, SP já chegou a marca de 88,2% da população imunizada com as duas doses. A vacinação da dose adicional também tem crescido nas últimas semanas, com mais de 20,4 milhões de doses aplicadas.

Entre as crianças, o estado já superou a marca de 3 milhões de doses aplicadas e tem 67,9% dos que tem de 5 a 11 anos com pelo menos uma dose. Cerca de 10% do público infantil que tomou o imunizante da Coronavac, já recebeu a segunda dose e completou o esquema vacinal. O intervalo de aplicação da vacina é de 28 dias, já o imunizante da Pfizer é de 8 semanas.

“São Paulo impulsionou a vacinação no Brasil e foi o primeiro a vacinar em janeiro de 2020. O pioneirismo do estado também ocorreu na imunização das crianças, quando em janeiro deste ano abriu a vacinação do público infantil no país. Estas iniciativas têm salvado vidas e são fundamentais para a redução das internações e óbitos por Covid-19 no estado, permitindo um maior controle da pandemia”, destaca o Secretário de Estado da Saúde, Jean Gorinchteyn.