CREA promove fiscalização para coibir irregularidades em obras

Maior número de fiscalização nos municípios ocorreu na Engenharia Civil

Da Redação

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP) encerrou 2021 com cerca de 27 mil ações de fiscalização em 69 municípios da região de Sorocaba. Postos de combustíveis e empresas sem registro ou responsável técnico foram alguns focos de atuação dos agentes fiscais. No Estado, foram realizadas 292 mil operações.

A fiscalização do Crea-SP contemplou regiões dos municípios de Sorocaba, Itapetininga, São Roque, Tatuí, Piedade, Itapeva, Cerquilho, Laranjal Paulista, Capão Bonito, Apiaí, Botucatu, Avaré, São Manuel e Taquarituba.

Com caráter preventivo e orientativo, as ações tiveram como objetivo a proteção da sociedade, pois asseguram que as atividades da área tecnológica sejam desenvolvidas por profissionais habilitados. As operações contaram com diligências planejadas e denúncias feitas pelos canais de atendimento do Conselho.

Entre as áreas com maior número de fiscalização nos municípios estão a Engenharia Civil, com mais de 16,1 mil ações, seguida da Engenharia Mecânica e Metalúrgica, com cerca de 3,4 mil, e da Engenharia Elétrica, que contabilizou em torno de 3,3 mil atividades. Logo após estão Engenharia de Segurança do Trabalho (1885), Agronomia (1622), Geologia e Engenharia de Minas (395), Engenharia Química (317) e Engenharia de Agrimensura (253).

O presidente do Crea-SP, Eng. Vinicius Marchese, destaca a importância do resultado das ações desenvolvidas pela equipe de fiscalização do Conselho ao longo de 2021. “A atuação assertiva dos agentes fiscais foi fundamental para que esta marca histórica, de 292 mil operações, fosse concretizada. Só na região Noroeste, o número registrado corresponde a 9% de todas as ações de fiscalização do Estado. Este é um resultado que beneficia diretamente a população ao garantir que profissionais habilitados sigam atuantes no mercado de trabalho.”

“As forças-tarefas foram de extrema importância para alavancar os resultados nas 69 cidades. Em 2022, pretendemos seguir a mesma metodologia, dentro de um planejamento que nos permite impulsionar as ações nos locais de fiscalização e, assim, trazer mais benefícios aos profissionais da área técnica e à população”, afirma o gerente do Crea-SP da 11ª Região Administrativa do Estado, Eng. Rafael Janeiro.

Depois do recorde histórico atingido em 2021, o objetivo do Crea-SP é alcançar a marca de 400 mil ações em 2022. Para isso, seguirá investindo no modelo de forças-tarefas e na tecnologia de apoio à fiscalização, que permite que pesquisas e apurações remotas sejam feitas antes dos agentes fiscais irem a campo.

Denúncia

Para fortalecer a ação de fiscalização do Crea-SP, canais de denúncia estão disponíveis em todas as unidades do Conselho , no site https://www.creasp.org.br/, por telefone (0800 017 18 11 / 0800 770 27 32) ou e-mail: faleconosco@creasp.org.br .

Se enquadra em infração à legislação profissional a ausência de responsável técnico em projetos, execuções ou prescrições; obras clandestinas; falta de placa na obra ou de identificação de responsável em atividades sujeitas à fiscalização; produção irregular de material ou insumo aplicáveis na Engenharia, Agronomia e Geociências e outras situações relacionadas à violação do exercício técnico de profissionais habilitados.