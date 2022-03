Fabricado pela Caio, Apache VIP chega a 600 unidades em sua nova geração

O modelo de ônibus urbano já está rodando em diversas cidades brasileiras

Da Redação

A nova geração do modelo Apache Vip, desenvolvido pela Caio,que teve sua produção iniciada no segundo semestre 2021, alcança neste mês o marco de 600 unidades produzidas. O modelo é um dos produtos de maior relevância da marca, especializada em soluções para o segmento de ônibus urbano.

“Todas as cinco atualizações pelas quais o Apache Vip passou agregaram muito ao mercado de ônibus urbano em relação à estrutura, design, uso de novos materiais, entre outros, reforçando a missão de melhoria contínua da marca, que vem sendo cumprida. A prova disso é que o modelo é líder de vendas desde o seu lançamento, sendo considerado um de nossos maiores cases de sucesso”, destaca o CEO do Grupo Caio, Paulo Ruas.

O vice-presidente Industrial do Grupo Caio, Maurício Lourenço da Cunha, complementa: “O desenvolvimento de novas soluções em produtos permitiu que o veículo atingisse sempre uma alta performance, o que agrega muito para o dia a dia de nossos clientes”.

Inovador em seu design e soluções, o Apache Vip já está rodando em diversas cidades brasileiras. “Analisando nossos dashboards, as maiores vendas foram realizadas para praças como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, cidades do nordeste e centro-oeste do Brasil. Os números são satisfatórios, levando-se em conta que ainda estamos passando por um período desafiador para o mercado de ônibus”, analisa o gerente nacional de vendas, José Gildo Vendramini.

Sobre o Apache Vip geração cinco

Em junho de 2021, em comemoração aos 20 anos do lançamento da primeira geração do Apache Vip, a Caio apresentou ao mercado a quinta geração do modelo, com diversas ações on-line para diferentes públicos como clientes, imprensa especializada, colaboradores do Grupo Caio e admiradores de ônibus.

O design externo do veículo foi totalmente redesenhado, ganhando linhas ainda mais marcantes e limpas, tendência no mercado automotivo. A funcionalidade é um dos pontos de destaque do Apache VIP, com itens repensados para oferecer ainda mais durabilidade, facilidade de manutenção e economia.

A nova geração do Apache VIP possui diversos itens que foram desenvolvidos por empresas que fazem parte do Grupo Caio, como Fiberbus (peças de fibras e compósitos), Inbrasp (fabricante de peças de plásticos automotivas), Tecglass (fabricante de vidros temperados) e CPA (Centro de distribuição de Alumínio).

Sobre a Caio

Com dois parques fabris, com sede na cidade de Botucatu e filial na Barra Bonita, ambas no interior paulista, a Caio possui capacidade produtiva de 50 carrocerias ao dia, nas duas unidades.

A empresa possui equipes de representação de vendas em todo o Brasil e no exterior, e escritório central na cidade de São Paulo. Também com renomada equipe de assistência técnica e facilidades na aquisição e troca de peças de reposição.

O êxito no segmento de ônibus é resultado de um robusto portfólio de produtos que atendem às diversas necessidades do mercado e um completo mix de soluções, que englobam atendimento e serviços diferenciados.

Por isso, a Caio é especialista em oferecer soluções em mobilidade inteligente, facilitando o transporte de milhões de pessoas no Brasil e no Mundo.

Outras informações sobre a marca podem ser obtidas no site: http://www.caio.com.br e nas redes sociais @caioinduscaroficial.