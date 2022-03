SP ultrapassa 3 milhões de doses aplicadas contra a COVID-19 no público infantil

Intervalo para a segunda dose da Coronavac é de 28 dias, já da Pfizer de 8 semanas

Da Redação

São Paulo ultrapassou marca de 3 milhões de doses da vacina contra COVID-19 aplicadas nas crianças de 5 a 11 anos. Até às 11h50, 67,7% das crianças já iniciaram a vacinação e 9,4% já tem esquema vacinal completo.

“Seguimos imunizando nossas crianças no estado e queremos aumentar a cobertura vacinal. Então você, pais e responsáveis, levem seus filhos aos postos e protejam suas crianças”, destaca a Coordenadora do Plano Estadual de Imunização (PEI), Regiane de Paula.

Todos os municípios já receberam doses suficientes para vacinar 100% do público infantil com pelo menos uma dose. As crianças de 5 anos e imunossuprimidas de 5 a 11 anos só podem receber o imunizante da Pfizer, enquanto as demais podem ser protegidas pela Coronavac. É importante salientar que todas as vacinas aprovadas pela Anvisa são seguras e eficazes. O intervalo para a segunda dose da Coronavac é de 28 dias, já da Pfizer de 8 semanas.

A Secretaria tem promovido ações especiais, como o Dia C, que ocorreu no início de fevereiro, e a “Semana E” de vacinação nas escolas que aconteceu na última semana, para aumentar a cobertura vacinal. O objetivo é imunizar 90% do público-alvo

Vacinômetro infantil e pré-cadastro

As informações sobre a vacinação infantil estão disponíveis no vacinômetro infanti e podem ser conferidas no site Vacina Já, por meio do link https://www.vacinaja.sp.gov.br/, e no portal do Governo de São Paulo (www.saopaulo.sp.gov.br.

No site também é possível fazer o pré-cadastro para a vacinação deste público. Ele é opcional e não é um agendamento, mas agiliza o atendimento nos locais de imunização, evitando filas e aglomerações. Para cadastrar os filhos, os pais ou responsáveis devem acessar o site, clicar no botão “Crianças até 11 anos” e preencher o formulário online.