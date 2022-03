Castello Branco, na região de Itatinga, recebeu mais de 340 mil veículos durante o Carnaval

Neste período foram registrados 27 acidentes, 26 feridos e duas vítimas fatais

Da Redação

Durante a operação especial devido ao feriado de Carnaval, que ocorreu no período entre a zero hora de sexta-feira (25/02) até meia noite de 2 de março (terça-feira), 602.334 veículos trafegaram nas rodovias administradas pela CCR SPVias, empresa fiscalizada pela ARTESP (Agência de Transportes do Estado de São Paulo), superando a previsão da concessionária que era de 500 mil veículos.

Neste período foram registrados 27 acidentes, 26 feridos e duas vítimas fatais.

O maior movimento foi registrado na Rodovia Castello Branco (SP 280), região dos municípios de Quadra, Cesário Lange, Torre de Pedra, Porangaba, Bofete, Pardinho, Itatinga, Iaras e Águas de Santa Bárbara; com tráfego de 346.813 veículos.

Nas Rodovias Antonio Romano Schincariol e Francisco da Silva Pontes (SP 127), entre os municípios de Tatuí e Capão Bonito, o movimento foi de 78.951 veículos;

Na Rodovia Raposo Tavares (SP 270), entre os municípios de Itapetininga e Araçoiaba da Serra, foi registrado movimento de 79.741 veículos;

Na Rodovia Francisco Alves Negrão (SP 258), entre Capão Bonito e Itararé, o movimento foi de 49.699 veículos;

Na Rodovia João Mellão (SP-255), região de Avaré, trafegaram 47.130 veículos.

Atendimentos realizados pela CCR SPVias

Inspeção de tráfego: 546

Socorro mecânico: 223

Guincho: 311

Atendimento Pré Hospitalar: 59

Atendimento 0800: 1.102