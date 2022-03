Cursos gratuitos de Projeto da USP para educadores estão com inscrições abertas

Podem se inscrever, até o dia 6/03, educadores de todo o Brasil; confira como participar

Da Agência Educa Mais Brasil

Estão abertas as inscrições para o Programa ATIVAR! Metodologias por WhatsApp, realizado pelo Núcleo de Pesquisas em Novas Arquiteturas Pedagógicas (NAP), da Universidade de São Paulo (USP), em parceria com Instituto Iungo, que oferece cursos gratuitos via aplicativo de mensagem para professores de todo o Brasil.As inscrições vão até o próximo domingo (6) via formulário no site do programa.

Nessa edição estão sendo disponibilizadas 1.100 vagas para qualificação profissional. Para participar do processo seletivo, os candidatos para os cursos de Linguagens, Humanidades e Ciências devem estar atuando em sala de aula nos anos finais do Ensino Fundamental – 6º ao 9º anos – e/ou do Ensino Médio. Já para as turmas dos cursos Novas arquiteturas Pedagógicas, Projetos de vida e o Bom professor, podem se inscrever gestores, coordenadores pedagógicos, ou docentes de qualquer disciplina curricular.

As aulas serão realizadas entre os dias 23 de março e 29 de maio. Os organizadores recomendam que os educadores participantes dediquem, ao menos, 15 minutos diários para as atividades de leitura e reflexão, que serão enviadas de segunda a sexta-feira pelo WhatsApp do participante. Os cursistas também deverão dedicar ao menos uma hora semanal no desenvolvimento de atividades do curso na sua escola.

Conforme explica o edital da seleção, o NAP e o Instituto Iungo emitirão certificado de conclusão do curso com carga horária de 40 horas para os alunos que cumprirem a exigência de participação em pelo seis sessões de tutoria semanal síncrona, e atingirem nota mínima 7,0 (sete) em escala de 0 a 10 na média dos trabalhos individual e de grupo de conclusão do curso.

O edital também informa que serão selecionados os inscritos que, além de cumprirem as exigências básicas como estar lecionando e possuírem diploma de graduação, responderem três questões específicas, sendo elas:

1) Explique as suas intenções, aspirações e expectativas para participar dos cursos “ATIVAR!”;

2) Cite e descreva um exemplo de projeto desenvolvido por você e/ou a sua escola que foi transformador para a comunidade escolar;

3) Se você tivesse poderes para reinventar as práticas escolares e suas aulas, como seriam as aulas e a escola? Pense nas demandas da sociedade atual, em uma educação de qualidade e como seria a escola ideal. Queremos conhecer a sua utopia para a educação.

Os educadores classificados serão convocados para matrícula por meio de uma chamada, a ser divulgada em 17 de março de 2022. Já as matrículas em seus respectivos cursos ocorrerão entre os dias 18 e 19 de março de 2022. Mais informações, podem ser consultadas via edital.