Prefeitura de Botucatu abre chamamento público para diversas modalidades esportivas

Objetivo é oferecer 11 atividades físicas e desportivas gratuitamente aos botucatuenses

Da Redação

A Prefeitura de Botucatu, por meio da Secretaria de Esportes e Promoção de Qualidade de Vida realiza Chamamento Público para seleção de Organizações da Sociedade Civil, sem fins lucrativos, voltadas às práticas esportivas e de lazer, para firmar parcerias com o Município.

O objetivo é oferecer, gratuitamente, 11 atividades físicas e desportivas para a promoção da qualidade de vida dos botucatuenses: Atletismo Masculino e Feminino; Basquetebol Masculino e Feminino; Futebol Masculino; Futebol Feminino; Handebol Masculino e Feminino; Jiu Jitsu, Karatê; Muay Thai; Tênis de Mesa; Voleibol Masculino e Voleibol Feminino.

Essas atividades serão oferecidas à população durante os meses de maio a dezembro e as organizações interessadas têm até o dia 25 de março para inscrever seu projeto. Os envelopes com as propostas deverão ser lacrados e entregues no protocolo da Prefeitura, endereçados à Divisão de Convênios-Terceiro Setor. A abertura dos envelopes será no dia 28 de março, no auditório Cyro Pires, no Prédio da Prefeitura.

Além disso, serão realizadas, no Auditório, duas reuniões para esclarecimento de eventuais dúvidas, nos dias 11 e 18 de março. Durante o período de inscrição, um e-mail também foi criado para atendimento dos interessados: convenios.terceirosetor@ botucatu.sp.gov.br

As informações completas do Chamamento estão disponíveis no link: https://www.botucatu.sp.gov. br/portal/editais/0/5/5992/

Todos os resultados, parciais e finais, serão publicados no Diário Oficial e no site da Prefeitura, de acordo com o cronograma previsto no Edital.

Mais informações:

Secretaria de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida

Rua Maria Joana Felix Diniz 1585 – Vila Auxiliadora (Ginásio Municipal Mario Covas Junior)

Telefone: (14) 3811-1525

Prefeitura de Botucatu

Endereço: Praça Professor Pedro Torres, 100, Centro.

Atendimento: 08h às 16h30.