Adotar um cachorro é passo importante para uma vida mais ativa

Estudos atestam que os passeios regulares na companhia de um animal contribuem de forma sensível com a melhora da saúde física

Da Agência Einsten

Em meio a rotinas atribuladas, nem sempre é fácil encontrar tempo e disposição para se exercitar. Mas a forma que talvez seja a mais fácil, e mais aprazível, de incluir os exercícios físicos na vida cotidiana passe longe das academias, mas perto dos petshops: adotar um animal de estimação.

Esta é uma medida oportuna e decisiva para se mexer porque, quem adota um cachorro, inevitavelmente vai precisar levá-lo para caminhar todos os dias (a não ser que more em uma casa com grande espaço livre) e esse pode ser o primeiro passo para uma vida fisicamente mais ativa. O benefício é, inclusive, descrito em evidências científicas.

O médico especialista em Medicina do Exercício e do Esporte, Marcelo Bichels Leitão, cita um estudo publicado em 2019 no periódico científico Scientific Reports, da Nature, que demonstrou que ter um cachorro em casa pode realmente ajudar a combater o sedentarismo. “Foi feito um levantamento no Reino Unido e mostrou que donos de animais realizam de duas a quatro vezes mais atividade física em comparação com quem não tem um cachorro”, detalha o médico, que também é diretor científico da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda de 150 a 300 minutos semanais de atividade física de baixa a moderada intensidade e, segundo a publicação, os participantes do estudo que já tinham um cão em casa atingiram essa recomendação sem precisar de atividades adicionais.

“O que notamos, ainda, é que o compromisso de levar um cachorro para passear melhora a questão das desculpas dadas para não se exercitar. Mesmo que os passeios aconteçam de forma fragmentada, em pequenos pacotes de caminhada, sabemos que isso funciona”, explica Leitão. O médico lembra ainda que, por mais que a pessoa não faça exercícios mais vigorosos, o pouco que ela consiga se mexer já contribui no combate ao sedentarismo.

Além disso, no plano de ação global da OMS contra o sedentarismo, lançado em 2018, destaca-se a importância de agir em várias frentes — inclusive levando o animal de estimação para dar uma volta pelo bairro.

Benefícios para a saúde

A aptidão cardiorrespiratória, um dos maiores indicadores de saúde de um indivíduo, é uma das primeiras beneficiadas pela nova rotina de movimentação física. “Temos uma pessoa com condicionamento maior e melhoria nos aspectos metabólico e osteomuscular, com menos risco para osteoporose e câncer, e com mais controle da pressão e de marcadores como glicemia, colesterol e triglicerídeos, que respondem muito bem a exercícios de baixa e moderada intensidade feitos de forma regular”, elenca Marcelo.

Entre quatro e oito semanas após o início das caminhadas com um cachorro, o indivíduo pode esperar redução na pressão e nos níveis de açúcar no sangue, o que é especialmente importante para pacientes diabéticos. “Nem sempre esse ganho é suficiente para curar condições prévias, mas sempre falo para os pacientes da importância de se intervir em fatores como colesterol, pressão e triglicerídeos. Os ganhos são marcantes”, diz o médico, que ainda lembra de outro ponto importante na decisão: o de adotar um animal. “Falando especialmente da adoção, não podemos deixar de citar o ato de solidariedade e os ganhos para um animal que estava sozinho. Esse é outro aspecto benéfico adicional dentro desse contexto.”

Para começar

Caminhadas, em geral de baixa intensidade, feitas por quem não tem nenhuma manifestação de doença, histórico e dado clínico que sugira alguma condição especial, podem ser feitas sem maiores avaliações. “Contudo, se houver o plano de correr com o animal, é preciso um pouco mais de cuidado, uma vez que exercícios de intensidade elevada em alguém que, eventualmente, tenha algum fator de risco, podem deflagrar algumas situações”, diz o especialista.

Segundo Leitão, pessoas com idades acima de 40-45 anos e com fator de risco para problemas cardiovasculares devem procurar um médico de confiança, de preferência com experiência em exercício, para uma orientação individualizada.

Emagrecer é possível?

Sim, segundo o especialista. Caminhadas feitas de forma frequente aumentam o gasto energético diário. O que não se pode, entretanto, é aumentar a ingestão calórica como recompensa pela atividade realizada. “Quem tem o desejo de perder peso precisa aliar a caminhada à alimentação para ter o resultado esperado”.

Pandemia de covid-19 e o sedentarismo

Na realidade do consultório médico, Leitão comenta que boa parte dos pacientes acompanhados relatou redução da atividade física durante a pandemia da covid-19. “Pacientes muitas vezes com pressão e colesterol altos, além de diabéticos, que vinham relativamente bem controlados com tratamento medicamentoso e atividade física, tiveram a necessidade de ajuste medicamentoso”, explica. Segundo ele, mesmo as pessoas que anteriormente alegavam estar paradas por falta de tempo, ainda que a pandemia tenha trazido mais tempo (em função do home office e da diminuição na necessidade de deslocamento), continuavam a usar essa justificativa.