Botucatu: homem é preso ao descumprir medida protetiva e agredir ex-esposa a pauladas

Acusado de 37 anos descumpriu as determinações para que permanecesse afastado de sua ex-esposa

Da Redação

A Guarda Civil Municipal (GCM) atendeu a um caso de descumprimento de medida protetiva e violência doméstica na noite de quinta-feira, 3 de março, na Rua Joaquim Leandro de Oliveira, região da Vila Maria.

Na oportunidade, um homem de 37 anos foi preso após descumprir as determinações da Justiça para que permanecesse afastado de sua ex-esposa. Conforme consta em boletim, a vítima relatou que foi agredida com golpes de madeira no rosto, além de socos e chutes também na face e em outras partes do corpo. Após o ato o acusado fugiu e a vítima acionou a GCM.

Ao atender a ocorrência, agentes municipais verificaram que constavam pendências judiciais contra o homem, como medida protetiva. Passaram a realizar patrulhamento pelas imediações, sendo o acusado encontrado ainda pelo bairro. Posteriormente, foi detido e encaminhado ao Plantão Policial e, por fim, ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Itatinga.