Botucatu registra 90 novos casos de Covid-19

Há dez moradores internados para tratamento médico

Da Redação

Nesta sexta-feira, 4 de março, Botucatu teve o registro de 90 novos casos de Covid-19, conforme relatório da Secretaria Municipal de Saúde.

Com isso, chegam a 35.054 botucatuenses que contraíram a doença em toda a pandemia.

Há dez moradores internados para tratamento médico, sendo sete no Hospital das Clínicas e três na rede privada de saúde. Desse total, três pacientes estão em terapia intensiva (UTI), com duas pessoas no HC e uma em hospital particular.

Cidade também registra 445 moradores em quarentena domiciliar obrigatória. Em caso de descumprimento podem ser processados por crime contra a saúde pública.

O novo coronavírus foi responsável por 338 mortes, enquanto 34.261 pessoas estão recuperadas.