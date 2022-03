Morre o empresário Fernando Blasi

Velório ocorre neste sábado, 5, a partir das 8 horas

Da Redação

Morreu nesta sexta-feira, 4 de março, o empresário botucatuense Fernando Antônio Mendes Blasi, aos 77 anos. As causas do óbito não foram informadas.

Blasi era herdeiro de uma das mais tradicionais indústrias de Botucatu que, durante décadas, foi responsável por auxiliar no desenvolvimento da Cidade. Empreendeu em diversos segmentos ao longo da vida.

Ele deixa os filhos Rodrigo, Marcelo e Francisco. Velório ocorre neste sábado, 5, a partir das 8 horas no Complexo Orlando Panhozzi e o sepultamento, marcado para as 17 horas no Portal das Cruzes.