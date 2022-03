Prefeitura de Bauru tem seis concursos públicos abertos

Inscrições vão até 18 de março

Da Redação

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Administração, está com as inscrições abertas para seis concursos públicos, sendo eles para Arquiteto (Edital Nº 03/2022), Professor Substituto de Educação Básica – Fundamental – 1º ao 5º Ano (Edital Nº 04/2022) e Médico Clínico (Edital Nº 05/2022) até 11 de março e para Médico Ginecologista/Obstetra (Edital Nº 06/2022), Médico Pediatra (Edital Nº 07/2022) e Médico Psiquiatra (Edital Nº 08/2022) até 18 de março de 2022.

Os cargos médicos possuem vencimentos de R$ 4996,42 e a taxa de inscrição de R$80,00, o cargo de Arquiteto tem vencimentos de R$3833,62 e taxa de inscrição de R$60,00, já o cargo de Professor Substituto de Educação Básica os vencimentos são de R$1396,10 e a taxa de inscrição é de R$40,00.

As inscrições estão sendo realizadas exclusivamente pela internet no site da prefeitura na área de Concursos https://www2.bauru.sp.gov.br/administracao/concursos/default.aspx?m=1 . Todas as informações sobre o cronograma de realização dos concursos podem ser encontradas nesse mesmo site.