Projeto que permite venda de terrenos da Prefeitura de Botucatu tem novo pedido de vistas

Pelo texto são dois terrenos,no Jardim Riviera e outro na Avenida Doutor Mario Rodrigues Torres

Da Redação

A proposta que autoriza a Prefeitura de Botucatu venda dois terrenos de sua propriedade tem enfrentado longo caminho e análises mais aprofundadas na Câmara Municipal. Ao dar entrada para apreciação do Legislativo, o Projeto de Lei nº 06/2022, recebeu novo pedido de vistas.

Dessa vez, na sessão realizada na quinta-feira, 3 de março, o presidente da Câmara, Palhinha (DEM) pediu para que a votação do projeto fosse adiado em mais uma semana. Antes, em 21 de fevereiro, a iniciativa recebera também pedido de vistas, dessa vez por parte da vereadora Rose Ielo.

Na oportunidade a vereadora pontuou que “vender patrimônio público é vender um bem da sociedade, vindo junto de grande responsabilidade”. Ressaltou que não há informações suficientes na justificativa apresentada pelo Executivo sobre a motivação da comercialização, principalmente em uma área próxima ao Pronto Socorro Adulto, na Vila Assumpção.

Proposta tinha recebido permissão para ser apreciado em plenário pela Comissão de Obras, Serviços Públicos, Planejamento, Uso, Ocupação, Parcelamento do Solo e Atividades Privadas, que possui membros integrantes da base de apoio ao governo do prefeito Mário Pardini.

Pelo texto são dois terrenos, um no Jardim Riviera, com 15mx24 e outro, localizado na Avenida Doutor Mario Rodrigues Torres, Vila Assunção, com 869,15 m². A venda ocorrerá por meio de processo licitatório.