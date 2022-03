Beach Tênis é a opção de esporte do momento: o que é e quais benefícios?

Prática tem se tornado um meio interessante para a promoção de um estilo de vida mais ativo

Da Redação

O interesse pela modalidade cresceu no Brasil! O beach tennis (BT ou tênis de praia) é um esporte italiano e derivado do frescobol, chegou ao Brasil por volta de 2008 e tem se popularizado. A prática tem se tornado um meio interessante para a promoção de um estilo de vida mais ativo, dentro do modelo de saúde que atende às necessidades biopsicossociais dos praticantes.

Segundo Bianca Carnavale, educadora física, dentre os principais benefícios da prática, observa-se a melhora da concentração, velocidade de reação e socialização. “O sucesso do beach tennis é pela facilidade com que a pessoa aprende a jogar e pela diversão que ele proporciona, mesmo para quem nunca praticou antes, não é necessária experiência ou habilidade para começar. Além disso, é uma excelente opção para quem quer melhorar o condicionamento físico e cuidar da saúde com: gasto calórico médio de até 600 kcal, aumento do condicionamento físico geral e, além, do controle da pressão arterial de praticantes com hipertensão”.

Bianca explica que o BT é acessível a todas as idades, mas ressalta a importância do acompanhamento de um especialista para o aprendizado de forma segura e eficiente das técnicas e estratégias de jogo.

“Além disso, realizar exercícios na areia é uma maneira saudável de fortalecer e melhorar o sistema cardiovascular, por conta de sua intensidade e dinâmica. Com a movimentação intensa em terrenos mais duros costuma ser perigosa, na areia é uma forma de evitar lesões”.

Sobre a adesão da prática, a facilidade do desenvolvimento do jogo, somado ao ambiente descontraído e praiano em meio a cidade, por exemplo, favorecem a disseminação do esporte. Além de oferecer benefícios como força e resistência a quem joga, é uma forma a mais de praticar um esporte regularmente, principalmente em tempos em que o isolamento social afastou a muitos e reduziu drasticamente o nível de atividade física das pessoas.

Conheça as regras:

De acordo o regulamento da confederação Brasileira de BT (2020), sozinhos ou em duplas os jogadores disputam o melhor de 3 sets e até 4 games. Em caso de empate em 3×3, joga-se um tie-break até 7 pontos. Em caso de empate em sets 1-1, o terceiro set será disputado em um match tie-break de até 10 pontos. Em todos os games, caso aconteça empate em 40×40, haverá disputa em NO-AD (sem vantagem). Mas quando a motivação dos jogadores é a diversão e o lazer, a adaptação das regras com certeza é válida.

A Confederação Brasileira de Beach Tennis (CBBT) foi criada em 2009 e atualmente possui 5.500 atletas cadastrados, sendo 1.100 filiados a 16 federações estaduais. Existem as categorias profissionais e amadoras para vários níveis de condicionamento e idade. Em 2022, a CBBT será a primeira entidade a ter um centro de treinamento específico para a modalidade em Atibaia (SP).