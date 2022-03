Botucatu supera os 35 mil casos de Covid-19

Somente nas últimas 24 horas foram computadas 66 novas infecções pelo novo coronavírus

Da Redação

Neste sábado, 5 de março, Botucatu chegou a 35.120 casos de Covid-19 acumulados desde o início da pandemia. Somente nas últimas 24 horas foram computadas 66 novas infecções pelo novo coronavírus.

Há dez botucatuenses internados pra tratamento médico, sendo sete no Hospital das Clínicas e três na rede privada. Desse total, três pacientes estão em terapia intensiva (UTI), onde dois estão no HC e um em unidade particular.

Botucatu tem 402 moradores em quarentena domiciliar obrigatória, entre infectados e contactantes. Em caso de descumprimento podem ser processados por crime contra a saúde pública.

A pandemia tem 338 mortes registradas na Cidade, enquanto 34.370 estão recuperados.