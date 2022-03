Escolas estaduais de SP recebem 16,1 milhões de livros didáticos

Os anos finais receberam 4,8 milhões exemplares, com quase 2,8 milhões para o interior

Da Redação

Estudantes das redes estadual e municipal recebem 16,1 milhões de livros didáticos no início deste ano. A entrega foi realizada em 600 municípios (465 deles conveniados com o Estado) e atende mais de 4,7 milhões de estudantes dos anos iniciais (1º ao 5º ano) e anos finais (6º ao 9º ano) do ensino fundamental e ensino médio.

Entre as etapas, os anos iniciais lideraram o recebimento, com 7,2 milhões de exemplares, com destaque para o Aprender Sempre Língua Portuguesa/Matemática do 1º ano, que foi o exemplar mais entregue, com 411 mil unidades. Os outros volumes foram Educação Matemática/ Tecnologia; e o Currículo em Ação Língua Portuguesa/Matemática, Projeto de Convivência e Sociedade/Natureza/Tecnologia.

Os anos finais receberam 4,8 milhões exemplares, com quase 2,8 milhões para o interior. O caderno do 8º ano de Ciências Humanas + Ciências da Natureza e Matemática, liderou a relação dos títulos, com 1,4 milhão de cópias repassadas.

O ensino médio recebeu mais de 4 milhões de livros, entre conteúdos do Aprender Sempre, Currículo em Ação e SP faz Escola. Do total 71,3 mil exemplares são do MAPPA (Material de Apoio ao Planejamento e Práticas do Aprofundamento), que apoia os professores na implementação do novo currículo, que integra a Formação Geral Básica (FGB) e dez possibilidades de Aprofundamentos Curriculares nas quatro áreas do conhecimento – Linguagens, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza.

Para o Secretário da Educação do Estado, Rossieli Soares, são entregas importantes para o desenvolvimento das aulas e o processo de aprendizagem dos estudantes. “Os livros são ferramentas fundamentais do saber. Com eles em mãos, nossos jovens terão todo o apoio e condições para acompanhar os conteúdos e apreender conhecimentos”, conta.

Para os próximos dias está prevista a entrega de 54 títulos de cadernos dos professores, que oferecem todo apoio aos docentes, como planejamento de aula e sugestões de atividades extras. Serão distribuídos 410,7 mil exemplares para todas as etapas. Destes, 313,3 mil para a rede estadual e 97,3 mil para os municípios conveniados.