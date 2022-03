Faculdade de Medicina de Botucatu retoma totalmente atividades presenciais na segunda (7)

Servidoras gestantes permanecerão em teletrabalho até que tenham orientações a respeito

Da Redação

Diante da divulgação do comunicado 03/2022 do Comitê UNESP Covid-19, que trata do retorno integral das atividades presenciais em todas as unidades universitárias da Unesp e após consultar o Comitê Covid-FMB, a Diretoria da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB/UNESP) emitiu um comunicado nesta quarta-feira, 2 de março, confirmando a volta à rotina presencial.

As atividades administrativas no âmbito da Faculdade devem ser retomadas na forma presencial integralmente a partir da próxima segunda-feira, 07 de março. As servidoras gestantes permanecerão em teletrabalho até que a Coordenadora da Coordenadoria de Saúde e Segurança do Trabalhador (CSST) e a Coordenadoria de Gestão de Pessoas (CGP) tenham orientações conclusivas a respeito.

Para a graduação, o calendário de 2021 pode ser finalizado como previamente acordado, antes do comunicado 03/2022. Já o calendário de 2022 deve ser desenvolvido integralmente na forma presencial.

Na pós-graduação, atividades como oferecimento de disciplinas, exame geral de qualificação, defesa de dissertação, defesa de tese, pactuadas para realização de forma remota, devem ser reorganizadas frente ao mais recente comunicado. A recomendação é que os professores estejam atentos às atividades desenvolvidas, diante da limitação legal de oferta de atividades EAD. As exceções deverão ser tratadas nos colegiados pertinentes a cada grupo de atividade.

A direção da FMB reitera a importância da manutenção das medidas de segurança e diz ainda não haver evidências do impacto do feriado de carnaval nas taxas de transmissão da Covid-19. Caso seja necessário, novas recomendações serão divulgadas.