Pratânia retoma transporte de alunos que estudam em outros municípios

Estudantes que utilizarão as linhas deverão apresentar o protocolo da carteirinha

A Prefeitura de Pratânia informa que o Transporte Universitário, com linhas para faculdades e cursos técnicos de ensino no período noturno para cidades de Avaré, Botucatu e São Manuel, será retomado nesta segunda-feira, 7 de março.

Os estudantes que utilizarão as linhas deverão apresentar o protocolo da carteirinha. O uso de máscara dentro do ônibus é obrigatório. Não será permitido o uso do transporte para outras finalidades.

De acordo com o Departamento de Transporte, os pontos serão ajustados conforme necessidade e demanda. Cada ônibus contará com um responsável em casos de dúvidas.

Confira os locais de embarques com saída para:

Botucatu

Saída às 17h55 da Cohab, em frente ao Núcleo “Elvira Aranha”; e às 18 horas, ao lado do Posto de Saúde.

São Manuel

Saída às 18h20, ao lado do Posto de Saúde “Benedito de Souza”

Avaré

Saída às 18 horas do CDHU “Mariano Vieira”, passando em frente ao Núcleo “Elvira Aranha”; e às 18h10 do ponto de táxi da praça da matriz “Juca Vieira”.

Mais informaçõ03314) 3844 – 0338.