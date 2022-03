Unesp de Botucatu recebe novos residentes em medicina veterinária

FMVZ foi a primeira instituição de ensino brasileira a oferecer um programa de Residência em Medicina Veterinária

No dia 04 de março de 2022, em evento realizado no Auditório Casa da Arte, a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) da Unesp, câmpus de Botucatu, recebeu 38 novos residentes, ingressantes no seu Residência em Área Profissional da Saúde.

A FMVZ foi a primeira instituição de ensino brasileira a oferecer um programa de Residência Residência em Medicina Veterinária, no ano de 1973. A Residência é uma modalidade de ensino de Pós-Graduação “lato sensu” destinada a médicos-veterinários profissionais, caracterizada por um programa intensivo de treinamento em serviço, sendo desenvolvida ao longo de dois anos . Tem como objetivo maior capacitar o médico-veterinário a executar com segurança e habilidade as atividades de rotina específicas de sua área de atuação, aperfeiçoando-o para o exercício da profissão.

Neste primeiro encontro presencial da nova equipe de residentes, com os docentes da Faculdade e seus colegas que já cursam o segundo ano de Residência, os ingressantes receberam as boas vindas dos professores Cezinande de Meira, diretor da FMVZ e Juliano Gonçalves Pereira, coordenador da Residência em Medicina Veterinária.

Na sequencia, o professor Alexandre Secorun Borges, atual supervisor do Hospital Veterinário da FMVZ, falou sobre os desafios presentes e os futuros objetivos da unidade onde os residentes desenvolverão seu trabalho. Os médicos-veterinários residentes Susana Vieira e Amanda Valim deram as boas-vindas aos seus novos colegas e apresentaram as atividades da Associação dos Médicos Veterinários Residentes da FMVZ.

Ainda pela manhã, os novos residentes assistiram a um palestra sobre os direitos e deveres do médico-veterinário no exercício da profissão, com advogadas integrantes da Empresa Jurídico PET e Empresa AmaisVet, e conferiram uma apresentação sobre o Sistema Computacional do Hospital Veterinário.

No período da tarde os residentes participaram de reuniões de suas respectivas áreas hospitalares. Os residentes da FMVZ desenvolvem suas atividades nas seguintes subáreas: Anestesiologia Veterinária, Animais Silvestres, Cirurgia de Grandes Animais, Cirurgia de Pequenos Animais, Clínica de Grandes Animais, Clínica de Pequenos Animais, Enfermidades Infecciosas dos Animais, Enfermidades Parasitárias dos Animais Domésticos, Fisiopatologia da Reprodução e Obstetrícia, Inspeção Sanitária de Alimentos, Laboratório Clínico Veterinário, Ornitopatologia, Patologia Veterinária, Planejamento em Saúde Animal e Saúde Pública, Radiologia Veterinária, Zoonoses e Saúde Pública.