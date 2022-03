Aluno da 2ª turma da FCMBB, Helio Vannucchi doa quadros à Unesp de Botucatu

Helio Vannucchi nasceu em Itajú, interior de São Paulo, em 23 de maio de 1942. Médico e professor universitário, dedicou-se à arte em paralelo às atividades desenvolvidas junto à Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP). Em 2004 foi empossado na cadeira 14 da Academia de Letras e Artes de Ribeirão Preto.

Tem realizado exposições individuais a partir dos anos 1990 e participado de inúmeras exposições coletivas, tanto no circuito universitário quanto em mostras e salões de arte em cidades como Ribeirão Preto, São Paulo, Araraquara, Brodowski, Catanduva, Vinhedo, Araras e Rio Claro.

Em 2009 obteve o primeiro lugar em escultura e segundo lugar em pintura na Mostra Internacional do Proyeto Cultural Sur. Em 2011 expôs em Paris, no Salon des Artistes Indépendants, no Grand Palais, e no Salon National des Beaux Arts, no Carrousel du Luvre. Em 2016 obteve menção honrosa no Salão Nacional de Arte Contemporânea de Araras.

“O início dessa minha atividade artística paralela aconteceu com as primeiras lições em 1968. Depois disso, durante um estágio nos Estados Unidos, frequentei por dois anos cursos de arte e, posteriormente, algumas aulas em Ribeirão Preto. A partir daí exercitei a arte observando a produção artística dos principais artistas, sempre tentando aprimorar as técnicas e o avanço da liberdade de expressão. Durante o ano de 1998, a propósito de uma exposição individual, conclui: Com estas experimentações de formas e cores, e da iluminação em si, ando procurando minhas emoções subjetivas e tentando com elas interpretar as coisas deste mundo”.

Vannucchi diz ter plena consciência do propósito da arte em criar ilusões, o que representa, na sua visão, um contraste com a atividade de investigação científica que aprendeu na academia. Mesmo assim, considera gratificante a sensação de liberdade que se consegue. “A imaginação é um processo experimental, seja com conceitos lógicos ou com a matéria-prima da arte. Uma imagem é enquanto produto, a concretização material de uma ideia, uma codificação de um conceito, uma mensagem carregada diretamente de conteúdos de natureza estética e artística, indiretamente conexões mentais associadas à realidade interior. A ciência também usa imagens e experimenta situações imaginárias, tal como a arte”, conclui.