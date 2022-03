Casos de Covid caem 61% na semana em Botucatu

A tendência de proliferação do vírus é de queda, mesmo com a circulação da variante ômicron

Da Redação

O registro de novos casos de Covid-19 tiveram mais uma queda acentuada em Botucatu nos últimos sete dias. Foram 402 infecções constatadas pela Secretaria Municipal de Saúde, o que representa diferença de 61,19% com o período compreendido entre 20 a 26 de fevereiro.

A tendência de proliferação do vírus é de queda, mesmo com a circulação da variante ômicron. Se comparado com o pico de casos registrado entre 21 e 29 de janeiro, quando foram 3.104 infectados, a diferença é de 87%. Ao todo, 35.120 botucatuenses contraíram a doença, o que representa 23% da população total, de 148.130 habitantes.

A pandemia ainda teve 338 mortes. São 34.720 moradores que se recuperaram da doença.