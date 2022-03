Workshop sobre técnicas de vendas está com inscrições abertas em Avaré

São 30 vagas disponíveis e as inscrições são gratuitas

Da Redação

Saber vender e atender bem o cliente é fundamental para qualquer negócio. Por isso, empresários e funcionários interessados em aprender técnicas de vendas para agregar valor e qualidade no atendimento podem se inscrever no workshop que será realizado nos dias 23 e 24 de março, das 18h30 às 22h30, em Avaré.

A ação é realizada pelo Sebrae Aqui em parceria com o Senac, Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Avaré (ACIA) e Prefeitura da Estância Turística de Avaré, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia.

São 30 vagas disponíveis e as inscrições são gratuitas. Durante o Workshop “Técnicas de vendas no varejo”, os participantes se colocam no papel de vendedor em diversas etapas do processo de venda, o que facilita a compreensão da metodologia.

Inscrição

As inscrições podem ser feitas no link https://bit.ly/vendas_avare . “O curso mescla teoria com a parte prática, o que ajuda no aprendizado tanto para o empresário que vai saber como orientar o funcionário quanto para os próprios colaboradores”, destaca a analista de negócios do Sebrae-SP Geovana Annelli Leonardo.

A capacitação vai abordar os seguintes temas: criação de apresentações no ponto de venda com técnicas diferenciadas de marketing; como levantar e atender as necessidades e expectativas dos clientes; etapas de vendas e a importância da análise de cenário.

O workshop será realizado no auditório da ACIA, localizado na Rua Rio de Janeiro, nº 1.640, no centro de Avaré.