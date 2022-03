Avaré terá mutirão gratuito de mamografias

O atendimento será feito por meio de senhas e não é necessário agendamento prévio

Da Redação

A carreta do Programa Mulheres de Peito vai realizar mamografias gratuitamente entre 15 e 26 de março em Avaré. A iniciativa do Governo do Estado de São Paulo é uma parceria com a Prefeitura da Estância Turística de Avaré, por meio da Secretaria Municipal de Saúde.

Mulheres entre 35 e 49 anos necessitam de pedido médico, RG e Cartão SUS. Já as pacientes acima de 50 anos só precisam apresentar RG e cartão SUS.

O atendimento será feito por meio de senhas e não é necessário agendamento prévio. São 50 atendimentos por dia, de segunda a sexta-feira, e 25 exames aos sábados.

Os últimos detalhes estão sendo acertados. A Secretaria Municipal da Saúde vai divulgar em breve nas redes oficiais as informações sobre horário e local.