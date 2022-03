Câmara de Botucatu aprova criação do Conselho Municipal de Políticas sobre o Álcool e outras Drogas

Projeto e Mensagem do Executivo foram aprovados por unanimidade pelo plenário

Da Redação

A Câmara de Botucatu aprovou, em sessão realizada na quinta-feira, 3 de março, o Projeto de Lei nº 59/2021, de iniciativa do prefeito Mário Pardini (PSDB), que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Políticas sobre o Álcool e outras Drogas e do Fundo Municipal sobre Álcool e outras Drogas.

Após a leitura do parecer favorável emitido pela Comissão de Defesa do Cidadão e dos Direitos Humanos, duas vereadoras se manifestaram: Rose Ielo destacou os pedidos anteriores para a instituição desse Conselho e disse que acredita na participação da sociedade para construir e efetivar políticas públicas que estejam alinhadas a diretrizes nacionais.

Ao declarar seu voto favorável, Alessandra Lucchesi se colocou à disposição para contribuir com melhorias futuras e ressaltou que a formação do Conselho vem sendo articulada há algum tempo, envolvendo pessoas que abraçam a causa da luta contra o álcool e drogas.

