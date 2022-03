Patrimônio cultural de Botucatu é tema de debate na Pinacoteca neste sábado (12)

A participação é aberta à comunidade

Da Redação

A memória, a história e o patrimônio cultural de Botucatu são temas do bate-papo que será realizado na Pinacoteca de Botucatu, no próximo sábado (12), a partir das 15 horas. A participação é aberta à comunidade.

O evento será conduzido pelo historiador, Marco Alexandre de Aguiar, doutor em história e coordenador da Diretoria de Ensino de Botucatu. De acordo com o historiador, Botucatu será abordada desde o contexto da fundação até 1963, ano da greve ferroviária. “Trata-se de uma exposição sobre patrimônio histórico, baseada no livro “Botucatu Imprensa e Ferrovia”, lançado em 2001 e reeditado e relançado em 2016”, explica Marcos.

A apresentação explora desde temas como o Caminho do Peabiru, que saia do litoral do estado de São Paulo em direção ao Oceano Pacífico, passando por Botucatu. As primeiras escolas, a fazenda jesuítica, o desenvolvimento da cidade até o movimento ferroviário que era comandado por um botucatuense, membro do partido comunista que esteve na antiga URSS, durante a época (1963).

O evento é aberto à comunidade e promovido por Cleber Bertero com apoio da Secretaria de Cultura e Pinacoteca.

Bate Papo Histórico: Memória, História e Patrimônio Histórico Cultural de Botucatu

Data: 13 de março de 2022 – sábado.

Horário: 15 horas

Entrada Grátis