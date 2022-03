Arthur do Val pede desfiliação do Podemos; deputado tem 12 pedidos de cassação de mandato

Legenda já havia aberto um processo disciplinar contra o parlamentar

Da Rede Brasil Atual

O deputado estadual por São Paulo Arthur do Val, o Mamãe Falei, pediu nesta terça-feira (8) sua desfiliação do Podemos. O Diretório Nacional do partido confirmou a sua saída. Porém, um dia antes, a legenda já havia aberto um processo disciplinar contra o parlamentar que deveria concluir pela expulsão do parlamentar.

Mamãe Falei está envolvido em um escândalo que eclodiu no final de semana após a divulgação de áudios misóginos gravados durante sua passagem pela zona de Guerra na Ucrânia.

Em viagem à região do conflito, Mamãe Falei disse que as mulheres do país “são fáceis porque são podres”. Além disso, contou que voltaria ao Leste Europeu, assim que terminasse a guerra, para “pegar” as loiras de olhos azuis da região.

“No dia da mulher (08 de março), Podemos recebe e acata desfiliação do deputado estadual Arthur do Val (SP), diante da abertura do processo disciplinar que poderia resultar em expulsão do parlamentar. Ele estava filiado ao partido há cerca de 30 dias”, diz a nota da direção nacional do Podemos.

O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo recebeu pelo menos 12 pedidos de cassação contra o Mamãe Falei. Mais de 30 deputados de diferentes partidos assinaram as representações contra as declarações sexistas do parlamentar.

Em entrevista ao jornal Valor, a Presidente do Conselho de Casa, deputada Maria Lucia Amary (PSDB), afirmou que a tendência é pela cassação do mandato de Mamãe Falei. Nesse sentido, confirmada a cassação, ele também ficaria inelegível por 8 anos.

Adeus ao MBL

Após a divulgação do áudio de cunho machista, Mamãe Falei anunciou que havia desistido de se candidatar ao governo de São Paulo nas próximas eleições. Do mesmo modo, também hoje, ele declarou que está se afastando do MBL. Isso porque ele disse que pretende “lutar” pelo seu mandato. Além disso, pretende evitar que suas ações “impactem” a organização de extrema direita, da qual é um dos fundadores.

“Vou ser cassado em três dias. Vai ser o recorde de tempo”, antecipou Mamãe Falei, em seu canal no Youtube.

Antes de anunciada a sua desfiliação, a sede do Podemos em São Paulo foi alvo de um “escracho” na manhã de hoje. Militantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e do Mulheres em Movimento se manifestaram em repúdio as falas de teor sexista e racista do deputado.