Botucatu terá seletivas para equipes de damas e xadrez

Da Redação

A Prefeitura de Botucatu, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida, abriu inscrições para atletas interessados em participar da seletiva de jogos de damas e xadrez. A competição tem a finalidade de selecionar damistas e enxadristas para representar o Município nos Jogos da Juventude 2022.

Para participar, os interessados devem ter idade entre 13 e 18 anos. As competições acontecem em dois dias; no dia 26 de março, serão selecionados praticantes de damas e no dia 27 março, praticantes de xadrez. A seletiva será realizada na quadra do SESI, localizada na Rua Doutor Celso Cariola, 60, no período das 9h às 14h.

Para se inscrever, o atleta deve preencher o formulário disponível aqui.

As inscrições se encerram dia 23 de março às 18h e não serão aceitas inscrições no dia do evento.

Mais Informações

Secretaria de Esportes e Promoção da Qualidade de Vida

Rua Maria Joana Felix Diniz 1585 – Vila Auxiliadora (Ginásio Municipal Mario Covas Junior)

Telefone: (14) 3811-1525