Escolas da rede municipal terão testes oftalmológicos gratuitos

Os testes são efetuados em alunos da Etapa II, primeiros, quintos e nonos anos

Da Redação

Teve início nesta semana o Programa de Saúde Ocular 2022, uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Saúde, através do Centro de Saúde Escola, direcionado a alunos da Rede Municipal de Ensino.

O Programa de Saúde Ocular nas Escolas tem como objetivo diagnosticar e tratar precocemente os problemas oftalmológicos, promovendo e/ou recuperando a saúde visual das crianças.

De acordo com Mariana Campos Abreu, Assistente Social da SME, professores e funcionários das escolas municipais passaram por uma capacitação de acuidade visual na quinta-feira, 3, com a Dra. Tânia Pereira, médica Oftalmologista no Centro de Saúde Escola, para realizarem os testes nos alunos. O treinamento para os profissionais da Educação é realizado anualmente e de suma importância para a melhoria dos resultados.

“Problemas visuais são frequentemente encontrados em crianças e prejudicam o rendimento escolar. No Programa Saúde Ocular, realizamos a triagem através do teste de acuidade visual que tem se mostrado efetiva na promoção da saúde ocular e na prevenção, por meio da detecção precoce das alterações visuais”, explicou Mariana.

Os testes são efetuados em alunos da Etapa II, primeiros, quintos e nonos anos. Caso seja verificado algum problema de visão, os alunos são encaminhados para consulta com a médica oftalmologista, Dra. Tânia do Centro de Saúde Escola, na Vila dos Lavradores, que há mais de 30 anos realiza este trabalho junto às escolas municipais. As consultas começam na segunda quinzena de março e se estendem por todo o ano.

“Em média, as escolas fazem a triagem de 4 mil alunos por ano, aproximadamente 500 passam por avaliação médica e cerca de 240 estudantes necessitam de óculos. Os alunos recebem a prescrição e a concessão dos óculos pela Secretaria Municipal de Saúde”, concluiu Mariana.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Educação

Rua José Barbosa de Barros, 120, Vila dos Lavradores

Telefone: (14) 3811–3150 / 3811-3199