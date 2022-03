SP ultrapassa 70% das crianças vacinadas contra a COVID-19

Todos os municípios já receberam doses suficientes para vacinar 100% do público infantil

São Paulo atingiu nesta terça-feira (8) o índice de 70% das crianças vacinadas com a primeira dose da vacina contra Covid-19. O estado é o que mais vacina no Brasil entre o público de 5 a 11 anos e aplicou até as 13h30 de hoje 3,5 milhões de doses. Entre os que tomaram a segunda dose, completando a imunização, o percentual ainda é de 18,95%.

“É um grande marco e queremos avançar ainda mais na imunização deste público. Além disso, pedimos aos pais e responsáveis que fiquem atentos com a data da segunda dose das suas crianças e completar o esquema vacinal”, destaca a Coordenadora do Plano Estadual de Imunização (PEI), Regiane de Paula.

Todos os municípios já receberam doses suficientes para vacinar 100% do público infantil com pelo menos uma dose. As crianças de 5 anos e imunossuprimidas de 5 a 11 anos só podem receber o imunizante da Pfizer, enquanto as demais podem ser protegidas pela Coronavac. É importante salientar que todas as vacinas aprovadas pela Anvisa são seguras e eficazes. O intervalo para a segunda dose da Coronavac é de 28 dias, já da Pfizer de 8 semanas.

A Secretaria de Estado da Saúde também reforça a necessidade de quem ainda não tomou a segunda dose para que procure o posto de vacinação mais próximo da sua residência para se vacinar. No público infantil, de 5 a 11 anos, são mais de 821,1 mil crianças elegíveis que não retornaram para tomar a segunda dose.

Vacinômetro infantil e pré-cadastro

As informações sobre a vacinação infantil estão disponíveis no vacinômetro infantil e podem ser conferidas no site Vacina Já, por meio do link https://www.vacinaja.sp.gov. br/ , e no portal do Governo de São Paulo ( www.saopaulo.sp.gov.br

No site também é possível fazer o pré-cadastro para a vacinação deste público. Ele é opcional e não é um agendamento, mas agiliza o atendimento nos locais de imunização, evitando filas e aglomerações. Para cadastrar os filhos, os pais ou responsáveis devem acessar o site, clicar no botão “Crianças até 11 anos” e preencher o formulário online