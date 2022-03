Sebrae-SP comemora 24 anos de atuação na região de Botucatu

Foi assinado acordo para implantar o programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos (Jepp)

Da Redação

O Sebrae-SP comemorou 24 anos de atuação na região de Botucatu e realizou um evento para os parceiros nesta segunda-feira, dia 7 de março, no Parque Tecnológico. O Escritório Regional (ER) foi inaugurado no dia 6 de março de 1998 e é responsável pelo atendimento de 18 municípios por meio de ações para o desenvolvimento dos pequenos negócios.

A entidade também está presente em oito cidades da região por meio do Sebrae Aqui, um canal de atendimento presencial e de articulação criado a partir da celebração de parcerias entre o Sebrae-SP, prefeituras municipais e entidades sem fins lucrativos. As cidades com postos são: Avaré, Bofete, Conchas, Laranjal Paulista, Pardinho, Pereiras, Porangaba e São Manuel. A previsão é encerrar 2022 com postos em todas as cidades da região.

“Trata-se de uma data muito especial e aproveito para agradecer nosso time, que busca por meio da realização de sonhos levar a bandeira do desenvolvimento aos quatro cantos da regional. E também agradeço aos parceiros que compartilham a nossa missão, somam esforços e acreditam no nosso trabalho”, destacou Eduardo Nascimento, gerente regional do Sebrae-SP.

Na ocasião, a secretária de Educação de Botucatu, Cristiane Amorim, assinou o termo de adesão para implantar o programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos (Jepp) em sete escolas municipais e beneficiar mais de 1,3 mil alunos. O Jepp tem como objetivo criar um ambiente propício à aprendizagem para favorecer o envolvimento dos jovens estudantes no próprio ato de fazer, pensar e aprender

O Escritório do Sebrae-SP em Botucatu está localizado na Rua Dr. Costa Leite, 1570, no Centro, telefone (14) 3811-1710. A agenda de cursos pode ser consultada no link https://sebraebotucatu. glideapp.io/.