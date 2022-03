SP 255 terá interdições para obras de duplicação na região de Barra Bonita

A interdição acontece gradativamente a partir da próxima segunda-feira (14)

Da Redação

A Arteris ViaPaulista informa que iniciou a implantação do dispositivo de entroncamento no km 167,610 da SP-255. Para isso é necessário realizar a interdição da terceira faixa no sentido Jaú a Igaraçu do Tietê entre o km 169 e o km 170, além do retorno localizado no km 167, no sentido Igaraçu a Jaú.

A interdição acontece gradativamente a partir da próxima segunda-feira (14) e como rota alternativa os usuários poderão utilizar até o término da obra os acessos das estradas municipais paralelas à rodovia.

A obra faz parte do Plano Original de Investimento no trecho, com aporte de R$ 6 milhões e prazo de 18 meses para conclusão.

A fim de garantir a segurança dos usuários que trafegam pelo trecho, o local recebe reforço na sinalização com utilização de bombonas, cones, sinalizadores e LEDs de iluminação noturna, além de placas de advertência.