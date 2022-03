Consumidor que se deparar hoje com aumento nos postos pode denunciar ao Procon

Poatos que estão reajustando os produtos hoje estão incorrendo em prática abusiva

Da Redação

Diante das notícias de que alguns postos de combustível estão aumentando os preços na data de hoje (10), ou seja, antes da entrada em vigor do reajuste divulgado pela Petrobras, o Procon-SP orienta os consumidores a denunciarem a prática.

A Petrobras anunciou hoje um aumento nos preços da gasolina e do diesel que passará a valer a partir de amanhã, dia 11. Os postos de combustível que estão reajustando os produtos hoje estão incorrendo em prática abusiva e especulativa.

“O Procon-SP vai combater especulação no preço dos combustíveis. Os consumidores que se depararem com a situação devem fazer sua denúncia no site do Procon-SP, anexando fotos dos preços da bomba”, afirma o diretor executivo do Procon-SP, Fernando Capez.

Veja aqui o link para denúncia

A fiscalização também está nas ruas verificando a situação. “As equipes irão averiguar se os estabelecimentos estão aumentando os preços antes mesmo de comprar o novo combustível da refinaria”, explica o diretor.