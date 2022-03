Vereador solicita construção de moradorias a idosos de baixa renda em Botucatu

Desde sua implantação, em 2010, 18 empreendimentos foram inaugurados

Da Redação

Por meio de requerimento aprovado na sessão da Câmara de Botucatu de 3 de março, o vereador Lelo Pagani (PSDB) solicita a construção de um novo lote de moradias para idosos de baixa renda. A implantação seria por meio do “Programa Vida Longa”, projeto do Governo do Estado de São Paulo que oferece moradias assistidas e gratuitas a idosos em condições de vulnerabilidade social, que são sozinhos ou com vínculos familiares fragilizados.

“O novo conceito do Programa pretende promover maior socialização dos moradores, resgatando o modelo de comunidade”. justifica Pagani.

O Programa Vida Longa é um aperfeiçoamento do antigo Vila Dignidade, que entre 2010 e 2016 implantou 18 empreendimentos que somam 356 unidades habitacionais distribuídas em 18 municípios do Estado, entre elas Botucatu, que foi contemplada, em 2015, com 16 moradias na região do Conjunto Habitacional “Humberto Popollo” (Cohab I).

“Esse projeto pretende não somente oferecer moradia aos idosos de baixa renda, mas também promover maior interação entre os moradores, criando uma rede de apoio”, declara o vereador Lelo Pagani. “No escopo, vários itens de segurança e acessibilidade estão presentes, como barras de apoio, pias e louças sanitárias em altura adequada, portas e corredores mais largos, interruptores em quantidade e altura ideais, rampas e pisos antiderrapantes. Isso garante o acesso adequado aos idosos”, complementa.

Ação conjunta

O Programa Vida Longa é desenvolvido em parceria entre a Secretaria de Estado da Habitação, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) e a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, articulada com os municípios paulistas interessados.

As cidades participantes, por meio das prefeituras, são responsáveis pela indicação dos beneficiários, pela doação de terrenos para a construção do equipamento e pela gestão e manutenção do empreendimento após a conclusão das obras.

Desde sua implantação, em 2010, 18 empreendimentos foram inaugurados, somando 356 unidades habitacionais distribuídas em 18 municípios do estado.