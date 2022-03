Botucatu tem 52 novos casos de Covid-19; número de internados apresenta redução

São seis moradores internados em hospitais

Da Redação

Nesta sexta-feira, 11 de março, Botucatu teve o registro de 52 novos casos de Covid-19, segundo boletim da Secretaria Municipal de Saúde.

Ao todo, 35.380 botucatuenses se infectaram com o novo coronavírus desde o início da pandemia, em 2020.

O número de pessoas internadas para tratamento médico tem se reduzido ao longo dos dias, mesmo com a variante Ômicron. São seis moradores internados, sendo cinco no Hospital das Clínicas e um na rede privada de saúde. Há um paciente em terapia intensiva (UTI), no sistema público de saúde.

O total de moradores em quarentena domiciliar também apresenta queda, sendo que há 260 nas últimas 24 horas. Em caso de descumprimento podem ser processados por crime contra a saúde pública.

A pandemia teve a morte de 339 pessoas na Cidade, enquanto outras 34.775 estão recuperadas.