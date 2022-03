Carteira digital de vacinação contra a Covid tem mais de 5 milhões de acessos

Versão digital da carteira de vacinação tem a mesma validade legal do papel

Da Redação

Presente desde o início da campanha de vacinação contra a Covid-19, o Poupatempo atua auxiliando a população por meio de informações disponibilizadas de maneira prática e fácil. Uma das opções é a carteira de vacinação, que é o serviço mais procurado nos canais digitais do programa em 2022, com mais de 5,2 milhões de acessos.

O comprovante de vacinação da Covid-19, que é um dos documentos mais importantes atualmente, podendo ser exigido em grande parte dos estabelecimentos do estado e em viagens internacionais, representa mais de 31% dos acessos no aplicativo Poupatempo Digital e portal www.poupatempo.sp.gov.br, seguido da pesquisa de pontuação na CNH, com 18%, e licenciamento digital, com 15%.

Além de poder consultar os dados da vacinação, como data, local e agente aplicador, o aplicativo também possui lembrete da terceira dose do imunizante para adultos. Com versões em português e inglês, as informações podem ser acessadas e baixadas também pelo site do Poupatempo.

A versão digital da carteira de vacinação tem a mesma validade legal do papel entregue no momento da imunização e pode ser salva no celular ou impressa. Com cor diferenciada, a carteira de vacinação infantil para as crianças de 5 a 12 anos também está disponível nas plataformas do Poupatempo.