Comprovante de Rendimentos da Nota Fiscal Paulista para o IR 2022 está disponível no site da Secretaria da Fazenda

Créditos e prêmios pagos pelo programa são isentos de imposto de renda

Da Redação

Os usuários cadastrados na Nota Fiscal Paulista podem conferir no site do programa o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte. O documento traz o total de créditos e de prêmios recebidos no ano passado para que os consumidores possam utilizar essas informações na declaração do Imposto de Renda 2022.

Para obter o comprovante de rendimentos da Nota Fiscal Paulista, o consumidor deve acessar o sistema, inserir o CPF e a senha cadastrada. Em seguida, basta clicar em Conta Corrente > Demonstrativo IR e selecionar o ano de referência: IR 2022 / Ano Base 2021.

Os usuários que resgataram créditos ou ganharam prêmios no programa Nota Fiscal Paulista não terão de pagar imposto de renda sobre esses valores. Os créditos resgatados em conta corrente ou utilizados para abatimento do IPVA são isentos. Os prêmios têm o imposto de renda retido na fonte, ou seja, os valores recebidos pelos consumidores participantes do programa são líquidos e não sofrem nenhuma tributação extra.

A Secretaria da Fazenda e Planejamento recomenda que o consumidor informe à Receita Federal os valores constantes no Comprovante de Rendimentos da Nota Fiscal, em razão da variação patrimonial que créditos e prêmios elevados podem produzir.