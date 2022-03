Escola do Cachoeirinha, na região Leste, será novo ponto de votação nas eleições 2022

Transferência de títulos ocorrerá nos dias 18, 19 e 20 de abril, das 8 às 17h

Da Redação

Os eleitores que residem na região Leste de Botucatu passarão a contar com mais uma opção na hora de exercer o voto. A Justiça Eleitoral abrirá um novo posto, na região do Cachoeirinha, para receber botucatuenses que optem pela transferência de seus títulos.

Caso o eleitor tenha residência no bairro e nas imediações, poderá comparecer na EMEFEI Professor Mozart Morais, no Jardim Ciranda, nos dias 18, 19 e 20 de abril, das 8 às 17h, para transferir o seu título de eleitor, portanto RG, CPF e comprovante de residência.

O novo local deve receber, inicialmente, 400 eleitores. No entanto, Igor Ignácio, chefe do Cartório Eleitoral, reforça que a intenção é abrir cinco seções eleitorais no espaço, concentrando mais de 2 mil moradores aptos a participar de todos os pleitos.

Botucatu possui atualmente mais de 101 mil moradores acima de 16 anos aptos a votar, cadastrados em 45 locais.