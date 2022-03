Presidente da SPAGRO, Cury se reúne com secretário da agricultura, para tratar de ações e projetos relacionados ao agronegócio

Primeiro é o programa AgroSP+Seguro, para o envio de duas viaturas para patrulha rural

Da Redação

Na quinta-feira, 10 de março, o deputado Fernando Cury, presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio Paulista (SPAGRO), esteve com o secretário de agricultura e abastecimento do estado de São Paulo, Itamar Borges, para tratar da inclusão de Botucatu em dois programas do Governo do Estado.

O primeiro é o programa AgroSP+Seguro, para que a cidade receba duas viaturas para patrulha rural; e o segundo é o programa Melhor Caminho, para melhoria e recuperação de estradas rurais do município.

“Como presidente da SPAGRO, meu trabalho é buscar fortalecer ainda mais o setor em todo o estado de São Paulo. E Botucatu, por ser uma grande representante do agro, não pode ficar de fora desses programas de investimento do Governo”, afirma o deputado Fernando Cury.