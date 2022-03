Senai recebe inscrições para cursos gratuitos voltados para o mercado de trabalho

São formações em diversas áreas com certificado

Da Agência Educa Mais Brasil

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) abriu inscrições para 20 opções de formações oferecidas gratuitamente à população. As aulas são totalmente virtuais e têm certificado de conclusão. Interessados maiores de 14 anos devem se inscrever pelo site da Instituição.

Os cursos gratuitos do Senai EAD são de curta duração, com carga horária de 21 horas e são voltados para a formação das áreas centrais do mercado de trabalho. Os inscritos devem concluir o curso em até 21 dias após seu cadastro para terem direito ao certificado. Entre as oportunidades disponíveis, estão: Curso Economia Circular em Espanhol, curso Economia Circular em Português, desvendando a Blockchain, desvendando a Indústria 4.0, desvendando o 5g, empreender Senai, veículos Elétricos e Híbridos.

Além dos cursos gratuitos EAD do Senai, também são ofertadas as chamadas competências transversais, que são habilidades profissionais necessárias de serem aplicadas na prática. Dentre as oportunidades disponíveis estão: consumo Consciente de Energia, Educação Ambiental, Finanças Pessoais, Logística de Programação, Metrologia, Noções Básicas de Mecânica Automotiva, Propriedade Intelectual e Segurança no Trabalho.

