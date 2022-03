Alunos da rede municipal integrarão programa de educação empreendedora

A capacitação será EAD, no período de 28/03 a 17/04, com duração de 30 horas

Da Redação

Nesta semana, representantes da Secretaria Municipal de Educação e do SEBRAE – Botucatu reuniram-se para a assinatura de parceria do Programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos (Jepp).

O objetivo é ensinar sobre o empreendedorismo para crianças das escolas municipais, de maneira que elas obtenham a orientação necessária para que, quando mais velhas, tenham uma vida financeira saudável.

“O Jepp, com metodologia própria, contribui de forma relevante com a Educação de crianças e jovens de 6 a 14 anos, incentivando o empreendedorismo em sua essência: criatividade, imaginação, liderança, pensamento crítico, resolução de problemas. Desta forma, os alunos se preparam para os mais novos desafios do século XXI.”, explicou Cristiane Amorim, secretária de educação do Município.

Participarão do Programa, alunos dos anos iniciais das escolas: Jesumina Domeni Dal Farra e Mozart Morais e dos anos finais das escolas: Dr.João Maria de Araújo Júnior; Jonas Alves de Araújo; Elda Moscogliato; Maria Jacomino Vendito e Luiz Tácito Virgílio dos Santos. Ao todo, mais de mil e trezentos alunos serão beneficiados.

Além disso, professores da rede básica receberão uma capacitação do Programa “Jovens Empreendedores Primeiros Passos”, também oferecido pelo SEBRAE, com o objetivo de repassar os conhecimentos adquiridos aos alunos em sala de aula.

A capacitação será EAD, no período de 28/03 a 17/04, com duração de 30 horas. As escolas receberão material didático com edições diferenciadas para cada ano do Ensino Fundamental. A implementação do Programa nas escolas será a partir do mês de abril.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Educação

Rua José Barbosa de Barros, 120, Vila dos Lavradores

Telefone: (14) 3811–3150 / 3811-3199