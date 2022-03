Bauru: aplicação da vacina da Covid-19 será sem agendamento a partir de segunda-feira

Pessoa deve comparecer, das 8h às 15h, e apresentar RG, CPF e comprovante de residência

A Secretaria de Saúde informa que a partir de segunda-feira (14) a aplicação da vacina da Covid-19 será sem agendamento em Bauru, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF), de segunda a sexta-feira das 8h às 15h. A vacinação sem agendamento será para todas as pessoas com cinco anos ou mais, para a primeira dose, segunda dose e dose adicional – esta última para adolescentes imunossuprimidos e para todas as pessoas com 18 anos ou mais. O Promai também faz a vacinação, no mesmo horário, para pessoas com 60 anos ou mais.

A pessoa deve comparecer na unidade de saúde, das 8h às 15h, e apresentar RG, CPF e comprovante de residência. No caso da segunda dose ou dose adicional, é necessário apresentar também o cartão com as doses anteriores. Para as crianças entre 5 e 11 anos, os pais devem levar o CPF da criança, comprovante de endereço e cartão SUS. No caso da segunda dose, é necessário também o cartão com a primeira dose da vacina.

INTERVALO

A segunda dose da vacina da Pfizer/BionTech é aplicada 21 dias ou mais após a primeira dose para pessoas com 18 anos ou mais, e 56 dias ou mais após a primeira dose para adolescentes entre 12 e 17 anos. A segunda dose da vacina Coronavac é aplicada 28 dias ou mais após a primeira dose, e a segunda dose da vacina da AstraZeneca/Oxford é aplicada 56 dias ou mais após a primeira dose.

A dose adicional para quem tomou as vacinas Coronavac, da Pfizer/BionTech e da AstraZeneca/Oxford é aplicada quatro meses ou mais depois da segunda dose. A Secretaria de Saúde faz a aplicação com o imunizante disponível no momento na unidade de saúde. Para quem tomou a dose única da Janssen, a dose adicional com o mesmo imunizante é aplicado 61 dias ou mais depois da dose única.