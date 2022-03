Em mais um ano, Hospital das Clínicas de Botucatu integra Campanha do Dia Mundial do Rim

Diabetes, hipertensão e obesidade são problema que estão associados ao estilo de vida do indivíduo

Da Redação

Toda segunda quinta-feira do mês de março é celebrado o Dia Mundial do Rim. “Este dia marca as ações voltadas à população e que, às vezes, se iniciam neste momento e são desenvolvidas ao longo do ano”, diz Drª. Vanessa dos Santos Silva, Chefe do Serviço de Nefrologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB).

A Campanha do Dia Mundial do Rim 2022, idealizada pela International Society of Nephrology (ISN) e coordenada no Brasil pela Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), aborda a educação sobre a doença renal em todos os setores de saúde.

Saúde Renal

De acordo com a Chefe do Serviço de Nefrologia do HCFMB, “na maioria dos pacientes a doença renal crônica é conseqüência de um quadro de longa data de pressão alta ou diabetes não controlado”.

Ainda existem outras doenças que atingem os rins decorrentes de problemas de saúde que foram agravados, como por exemplo, as complicações do COVID e a obesidade. “Estes pacientes podem desenvolver uma doença aguda no rim, que chamamos de Lesão Renal Aguda, e por conta deste problema não recuperar totalmente e ter uma doença crônica”, frisa Drª. Vanessa.

A médica nefrologista do HCFMB também lembra das Glomerulopatias, nome dado ao grupo de doenças que acometem os glomérulos, uma estrutura microscópica existente nos rins, que é responsável pela filtração do sangue e produção da urina.

Drª. Vanessa salienta que a maior parte dos problemas renais são assintomáticos, com raras exceções. “O que a população geralmente comenta é pedra no rim e infecção urinária, que é o que incomoda, embora estas causas sejam raras de desenvolver doença renal crônica”, pontua.

Prevenção da Doença Renal Crônica

Diabetes, hipertensão e obesidade são problemas de saúde que estão associados ao estilo de vida do indivíduo. Alimentação saudável e a prática regular de atividade física são fatores que contribuem para a prevenção destas doenças, ou seja, colaboram diretamente com a diminuição da Doença Renal Crônica.

“Nós (equipe do HCFMB) orientamos principalmente a redução de alimentos processados e ultraprocessados”, salienta Drª. Vanessa. De acordo com ela, “a melhor forma de ter uma alimentação saudável é fazê-la de maneira mais natural”.

Outro componente fundamental que atua na prevenção da Doença Renal Crônica é a realização de exames de rotina e avaliações clínicas frequentes com o(a) médico(a).

Tratamento da Doença Renal Crônica no HCFMB

Segundo Drª. Vanessa, a maior parte dos pacientes chega ao Serviço do HCFMB por meio das especialidades médicas que os acompanham (Endocrinologia, Clínica Geral, Vascular, Urologia).

“Nos casos iniciais da doença renal, utilizamos medicamentos e estímulos a hábitos de vida mais saudáveis para o controle estrito do diabetes, da pressão alta e uma avaliação renal mais sistemática, com exames de sangue e urina”, explica a médica nefrologista.

Os casos de doença renal em estágio mais avançado são avaliados pela equipe uma vez por ano, a cada seis meses ou mensalmente, dependendo da situação do paciente.

“O tratamento conservador é aquele que dá para fazer com medicamentos e melhoria do estilo de vida. Com a função renal mais prejudicada, iniciamos a terapia substitutiva, como a diálise (hemodiálise e diálise peritoneal) e o transplante (nos casos indicados)”, salienta Drª. Vanessa.

Sobre o atendimento ambulatorial aos pacientes da Nefrologia

A equipe de nefrologia do HCFMB tem mais de dez ambulatórios destinados ao controle da hipertensão, doença renal crônica nos cinco diferentes estágios, litíase e glomerulopatias, oferecendo aos pacientes diabéticos, hipertensos ou com outras comorbidades que afetam os rins, possibilidade de tratamento, buscando evitar a progressão da doença renal para estágios mais avançados.

Sobre a Unidade de Diálise do HCFMB

Em funcionamento desde 1982, a Unidade de Diálise do HCFMB apresenta crescimento contínuo e sucessivas ampliações. Atualmente, oferece todos os procedimentos dialíticos existentes para pacientes com insuficiência renal aguda e crônica, sendo referência internacional em diálise peritoneal para pacientes agudos. Cerca de 40 mil sessões de hemodiálise são realizadas por ano, atendendo centenas de pacientes ambulatoriais, com destaque para os ambulatórios específicos de doença renal crônica e pré-diálise.

Unidade de Diálise para Pacientes Internados (UDiPI)

Há três anos, o HCFMB inaugurou sua Unidade de Diálise para Pacientes Internados (UDiPI).

Localizada dentro da Enfermaria de Clínica Médica, a unidade conta com uma estrutura exclusiva para pacientes internados com diferentes doenças renais, que levem à necessidade de hemodiálise temporária ou definitiva, de acordo com a avaliação médica e nível de complexidade. O HCFMB é uma das poucas instituições públicas que oferece esse tipo de serviço.