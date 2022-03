Governo do Estado inaugura Ambulatório Médico de Especialidades em Avaré

AME terá atendimento em 26 especialidades, além exames e cirurgias

Da Redação

O Governador João Doria visitou a região de Sorocaba neste sábado (12), onde inaugurou o AME do Vale do Jurumirim, em Avaré, e o Poupatempo de Boituva.

Durante a agenda, Doria ainda entregou 503 títulos de regularização fundiária do programa Cidade Legal nos dois municípios, anunciou a instalação de um Poupatempo em Cerqueira César, autorizou a liberação de R$ 3,6 milhões pelo Programa Nossa Rua e a retomada das obras do fórum e de uma escola estadual em Boituva.

“O AME do Vale do Jurumim é um investimento bastante expressivo do Governo do Estado, são R$ 24 milhões e começa a funcionar no próximo dia 21. São praticamente 20 especialidades médicas em consultas, exames e cirurgias. Ou seja, ele tem uma capacidade ampliada que vai desafogar a demanda dos hospitais da região. Vamos ter um atendimento mais ágil e mais eficiente para a população de Avaré e do entorno”, disse Doria.

Em Avaré, o Governador entregou o novo Ambulatório Médico de Especialidades do Vale do Jurumirim, que será referência para 17 municípios da região. Para as obras e aquisição de equipamentos, a Secretaria de Estado da Saúde investiu R$ 24 milhões pelo programa Saúde em Ação, em parceria com o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento).

“Este é um equipamento muito importante para a região, com alta resolutividade, permitindo desafogar os ambulatórios dos hospitais e outros serviços da região. Todos os pacientes serão encaminhados para a unidade por municípios vizinhos”, afirmou o Secretário da Saúde Jean Gorinchteyn.

O AME terá atendimento em 26 especialidades, além exames e cirurgias de baixa e média complexidade. A capacidade é de mais de 144 mil atendimentos e 5,4 mil cirurgias ambulatoriais por ano.

A unidade foi entregue totalmente equipada para a realização de exames de raios-X, tomografia, ecocardiografia transtorácica, ultrassonografia, eletrocardiograma, espirometria e audiometria, entre outros.

O AME de Avaré é o segundo entregue pela atual gestão, com uma rede composta agora por 62 ambulatórios em todas as regiões do estado. O AME de Taubaté será entregue até junho, e estão previstas outras duas unidades em São Bernardo do Campo e Ribeirão Preto.

Imóveis regularizados

O Governador também entregou 503 títulos de regularização de imóveis para famílias de Avaré e Boituva pelo programa Cidade Legal.

Em Avaré, 187 famílias do núcleo Vila Esperança receberam o título de propriedade. Já na cidade de Boituva, foram entregues 316 títulos documentos, sendo 277 do Bairro Água Branca e 39 do Loteamento Gianotti.

Com a documentação liberada gratuitamente pelo Estado, os moradores passam a ser legalmente proprietários de seus imóveis. Além de garantir segurança jurídica, a regularização fundiária permite acesso ao mercado formal de crédito, possibilidade de comercialização do imóvel e a transferência do bem para filhos ou herdeiros.