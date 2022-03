Perda, roubo ou furto do RG e CNH; o que fazer?

Tempo médio para entrega do RG é de até 15 dias úteis

Da Redação

Em 2021, mais de 2,4 milhões de segundas vias de RGs foram emitidas; e outras 235,5 mil de segundas vias de CNHs. Em janeiro e fevereiro deste ano, os pedidos relacionados a esses documentos já acumulam cerca de 640 mil para identidades e 223,6 mil para carteiras de motorista.

Esse tipo de serviço pode ser requerido no caso de perda, roubo ou furto dos documentos e a solicitação deve ser feira pelos canais digitais do Poupatempo – portal www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital ou nos totens de autoatendimento.

Emitido pelo Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD), o tempo médio para entrega do RG é de até 15 dias úteis, já o envio opcional pelos Correios tem prazo de até 10 dias úteis contados a partir da data do atendimento. Para emissão da segunda via do documento de identidade, há a taxa de R$ 47,96, que pode ser quitada no Poupatempo por meio de cartão de débito ou dinheiro. Se o cidadão preferir receber o RG via Correios, a taxa de R$ 9,09 poderá ser paga em cartão de débito do Banco do Brasil ou em dinheiro.

A segunda via da CNH possui taxa de emissão da CNH e envio pelos Correios no valor de R$ 116,50. A via digital do documento é disponibilizada até o dia útil seguinte do pagamento.

Os cidadãos que precisam realizar serviços presenciais devem agendar data e horário pelas plataformas digitais do Poupatempo. Hoje, apenas os atendimentos que dependem da presença do cidadão são concluídos nos postos, como a solicitação de RG, primeira via e alteração de dados cadastrais da CNH, mudança na característica ou transferência interestadual de veículo, intenção de matrícula escolar, investigação e reconhecimento de paternidade, além de algumas opções das Prefeituras.

As demais opções estão disponíveis online e podem ser realizadas com conforto e segurança, sem precisar sair de casa. Já são mais de 190 serviços nos canais eletrônicos – site, app e totens de autoatendimento –, que incluem renovação de CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, Carteira de Trabalho, seguro-desemprego, entre outros.